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«Железный Арни» накормил кашей пожарных, тушащих пожары в Калифорнии

Дмитрий Семенов
08:56 23.11.2018
Огонь уничтожил красивейшие места, дорогие виллы, сотни человек пропали без вести.
Фото: Schwarzenegger, twitter

Бывший губернатор Калифорнии, но все еще киноактер Арнольд Шварценеггер решил оказать посильную помощь пожарным, борющимся с разгулом стихии - лесными пожарами. В канун Дня благодарения он прибыл в их лагерь, лично приготовил угощение, а потом встал на раздачу.

Фотографии знаменитого актера, стоящего за плитой с гигантским черпаком, мгновенно облетели весь Интернет.

«Разрушения в Парадайсе ужасные. Дома сожжены дотла, город буквально стерт с земли, огромное количество людей потеряли все. Я встретился с пожарными, официальными лицами, волонтерами. И есть одна вещь, которую я заметил - это дух Америки. То, как все объединились и помогали друг другу. Это и есть тот дух, который делает нас величайшей страной в мире», - сказал Шварценеггер.

Число жертв пожаров, которые стерли с лица земли город Парадайс, составляет, по последним данным, 86 человек. Почти 600 числятся пропавшими без вести. Поиски останков погибших спасатели смогут начать только на следующей неделе, когда остынет пепел от пожарищ. Операцию могут сильно затруднить проливные дожди, которые пришли на смену засухе.  

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