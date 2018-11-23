Банки обяжут менять график и размер выплат по ипотеке

Российские банки обяжут изменять график и размер ежемесячных выплат по ипотеке, сообщают «Известия». Таковы поправки Центробанка в закон о потребительском займе. Изменения будут возможны в нескольких случаях. Например, у семейства должника в течение трех месяцев будут заметно - не менее чем на 30% - снижаться доходы. Или же неожиданно увеличатся платежи по ипотеке. Должники смогут попросить льготных условий по договору, в случае если этот договор был заключен более года назад. Просрочка платежей при этом допускается на срок не более 60 дней, а общая сумма задолженности не может превысить десять миллионов.

С подобной просьбой в банк-кредитор можно обращаться раз в пять лет.

В поправках говорится, что после того как период реструктуризации будет завершен, разница между новым ежемесячным платежом и тем, что был установлен ранее, не может превышать 20%. При этом полная стоимость займа остается прежней.

Единственный явный минус поправок ЦБ, по мнению аналитиков: они полагают, что банки заранее заложат затраты на рассрочку в тело кредита и это ударит по добросовестным клиентам.