Банк России отозвал лицензии у двух банков

Банк России сегодня отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Русского ипотечного банка» и банка «Первомайский», говорится в сообщении регулятора.

Свою деятельность банки обязаны прекратить с 23 ноября.

По величине активов, согласно данным рейтинга банков на 1 октября, «Русский ипотечный банк» занимал 181-е место в банковской системе РФ. «Первомайский» же занимал 203-ю строчку рейтинга.