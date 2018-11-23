Неизвестные напали на консульство Китая в пакистанском Карачи

В крупнейшем пакистанском городе Карачи совершено вооруженное нападение на консульство Китая. Трое неопознанных нападавших устроили стрельбу и взорвали гранату рядом со зданием дипломатической миссии.

Как сообщает Geo.tv, охранники учреждения вступили в противостояние с атакующими, началась перестрелка. В результате двое полицейских были убиты. На место вызваны подразделения полиции и спецназа.