В Израиле посетовали на российский «защитный зонт» над Сирией

После инцидента с российским самолетом Ил-20, сбитым сирийскими ПВО при отражении удара израильской авиации, Москва «дает понять» Израилю, что прежние отношения дел между странами остались в прошлом. Такую позицию озвучил один из авторов израильского ежедневника Haaretz.

В своем тексте он выражает мнение, что Израиль не прекратил наносить авиаудары по Сирии, но теперь имеет с этим трудности из-за России. Как полагает журналист, «защитный зонт», раскрытый Россией над Сирией, «прикрывает» и Ливан, тем самым доставляя Израилю проблемы.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о поставках ЗРК С-300 в Сирию. Решение об этом было принято после крушения над Средиземным морем российского самолета Ил-20, сбитого сирийскими ПВО в момент отражения атаки четырех израильских истребителей. В результате произошедшего 15 военнослужащих России погибли. В Министерстве обороны РФ заявили, что «враждебные действия ВВС Израиля выходят за рамки цивилизованных отношений».