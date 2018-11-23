Российские космонавты испытают на МКС перспективные ракетные двигатели, работающие на йоде

Российские космонавты проведут на МКС испытания новых электроракетных двигателей, использующих в качестве рабочего тела йод. Об этом сообщает Роскосмос, а разработка подготовлена в ЦНИИмаш.

Разработкой перспективных электроракетных двигателей занимаются ученые в разных странах. Минувшим летом специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» разработали и запатентовали новый вид электроракетного двигателя, использующего реактивный йод. Летом же установка успела пройти наземные испытания.

Впервые идея такого двигателя появилась еще в конце прошлого века – ее выдвинул старший научный сотрудник Корпорации «Энергия» Валерий Островский. Первые версии устройства были оборудованы газораспределительным устройством, запуск производился на ксеноне, а йод поддерживал разряд. Затем конструкторы приступили к разработке системы подачи йода.

Пока что электроракетные двигатели такого типа никогда не испытывались в условиях открытого космоса, хотя у йода, считают ученые, огромный потенциал, и через несколько лет йодные двигатели смогут стать самыми массовыми среди электроракетных космических двигателей.

В настоящее время в качестве движительного элемента в подобных двигателях используется ксенон, который, несмотря на некоторые преимущества, является дорогостоящим и сложным в добыче элементом. Кроме того, его нелегко хранить. Ну а йод можно хранить в твердом состоянии, которое он легко меняет на газообразное.

После того, как завершаться все испытания нового двигателя на МКС, начнется вторая стадия – с использованием грузового корабля «Прогресс», который должен будет отстыковаться от МКС и месяц находиться на орбите на двигателях, работающих на йоде.