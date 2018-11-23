Представители России и Финляндии обсудили деловое сотрудничество двух стран

В Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова и чрезвычайного и полномочного посла Финляндии в РФ Микко Хауталы.

Стороны обсудили актуальные вопросы российско-финляндского сотрудничества. Было отмечено, что между двумя странами сложились традиции экономического диалога на всех уровнях, в том числе на высшем.

В ходе встречи Кобяков обратил внимание представителей финской стороны на важность наращивания торгово-экономического сотрудничества с Россией.