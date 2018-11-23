Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России может измениться система пешеходных переходов

Егор Левин
07:14 23.11.2018
Рельефные «зебры», которые станут похожи на небольших «лежачих полицейских», призваны обеспечить еще большую безопасность пешеходов.
Фото: Sergey Kovalev, Globallookpress

Пешеходные переходы в России могут стать выше. Их планируется приподнять над уровнем проезжей части, что, как предполагается, заставит водителей еще больше снижать перед ними скорость.

Рельефные «зебры», которые из-за поднятия станут похожи на небольших «лежачих полицейских», призваны обеспечить большую безопасность пешеходов. Водителю будет необходимо тормозить, чтобы без проблем пересечь подобный переход, тем самым предоставляя людям возможность беспрепятственно им воспользоваться.

По статистике 2018 года, каждый третий наезд на пешехода был совершен именно на переходе. Более 12 тысяч человек в результате этого получили травмы, 600 – погибли.

С идеей поднятия пешеходных переходов выступил Минтранс, и ее поддержали несколько общественных организаций. Вероятно, что инициатива может стать частью национального проекта «Безопасные дороги», цель которого – снижение смертности в ДТП в три с половиной раза к 2024 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.11.2018, 14:06
Ученые обнаружили следы цивилизации, уничтоженной из космоса
Дата23.11.2018, 04:03
Приведение в боевое положение ЗРК С-300 «Фаворит» показали на видео
Дата23.11.2018, 01:57
IFAB может изменить правила футбола
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата22.11.2018, 12:02
Падение небес: в НАТО дали название российской ракете «Буревестник»
Дата22.11.2018, 09:25
В Госдуме предложили пересмотреть современное отношение к вводу войск в Афганистан
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:30 В стране и мире
Банк России отозвал лицензии у двух банков
08:28 В стране и мире
Неизвестные напали на консульство Китая в пакистанском Карачи
07:14 В стране и мире
Видео
В России может измениться система пешеходных переходов
05:57 В стране и мире
В Финляндии у гражданки России забрали ребенка
05:20 В стране и мире
В правительстве рассказали о работе по уменьшению числа платных услуг в государственных больницах
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Древнейший «прямой» предок человека оказался размером со слона
Ученые обнаружили универсальное средство борьбы с раком
Видео
Принцип домино: погрузчик неловким движением обрушил весь склад
Видео
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
На руинах Помпеев нашли древнюю эротическую фреску
Видео
Собака-вратарь отбила собой мяч и спасла футболистов от позора: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.