В России может измениться система пешеходных переходов

Пешеходные переходы в России могут стать выше. Их планируется приподнять над уровнем проезжей части, что, как предполагается, заставит водителей еще больше снижать перед ними скорость.

Рельефные «зебры», которые из-за поднятия станут похожи на небольших «лежачих полицейских», призваны обеспечить большую безопасность пешеходов. Водителю будет необходимо тормозить, чтобы без проблем пересечь подобный переход, тем самым предоставляя людям возможность беспрепятственно им воспользоваться.

По статистике 2018 года, каждый третий наезд на пешехода был совершен именно на переходе. Более 12 тысяч человек в результате этого получили травмы, 600 – погибли.

С идеей поднятия пешеходных переходов выступил Минтранс, и ее поддержали несколько общественных организаций. Вероятно, что инициатива может стать частью национального проекта «Безопасные дороги», цель которого – снижение смертности в ДТП в три с половиной раза к 2024 году.