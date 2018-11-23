В Новой Москве при пожаре пострадали люди

В поселке Мосрентген (Новая Москва) в начале пятого утра вспыхнуло металлические строение на улице Адмирала Корнилова, 1, сообщает сайт МЧС РФ по городу Москве.

Прибывшие пожарные установили, что огнем охвачено здание переменной этажности, площадь пожара составила 100 кв. метров. Примерно через час с огнем удалось справиться.

Как говорится в сообщении МЧС, к сожалению, не обошлось без пострадавших. Были ли это работники сгоревшего строения или пожарные, не сообщается.