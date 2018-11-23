Кабмин планирует сократить число платных услуг в государственных больницах

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве России работают над тем, чтобы снизить количество платных услуг по здравоохранению. Она сообщила, что для этого используются два основных направления деятельности.

Как отметила Голикова, рост платных услуг в государственных и муниципальных больницах необходимо остановить. Для этого, с одной стороны, по словам вице-премьера, «развиваются системы оказания медицинской помощи внутри учреждения, создаются электронные сервисы в рамках цифровизации российской экономики».

«С другой стороны, расширяем предоставление бесплатных услуг за счет привлечения кадров, переоснащения поликлиник и больниц, нового строительства и модернизации», — заявила Голикова в интервью «Российской газете».

Она отдельно подчеркнула, что кабинет министров работает также и над законодательством в сфере здравоохранения, так как «непродуманная оптимизация», проведенная ранее во многих регионах России, «нанесла ущерб здравоохранению», и «традиционные возможности», которые всегда были доступны россиянам, резко перестали быть таковыми.

Между тем, ранее в Госдуме приняли законопроект, разрешающий родственникам посещать больных, находящихся в реанимации. Глава департамента здравоохранения Москвы Андрей Хрипун рассказал, что поддержка родных имеет огромное значение для выздоровления больных.