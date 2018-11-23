В китайском Хайнане задержали самолет с 280 туристами из Хабаровска

Рейс авиакомпании «ИрАэро», который должен был в четверг, 22 ноября, доставить российских туристов из Китая обратно домой, задержали по техническим причинам.

На борту самолета находятся 280 путешественников. Из-за накладки с вылетом их пришлось разместить в гостиницах. Как сообщает РИА Новости, в данный момент проводятся работы по устранению неполадок, ставших причиной задержки.

С туристами все в порядке, никаких чрезвычайных происшествий не произошло. «ИрАэро» начала выполнять чартерные рейсы из Хабаровска в Китай 9 ноября 2018 года. Когда задержавшийся лайнер вернется в Россию, не уточняется.