Уникальная Пизанская башня начала выпрямляться: за 25 лет она спрямилась на четыре сантиметра, угол ее наклона уменьшился и, как показывают точнейшие наблюдения, продолжает сокращаться. Об этом РИА Новости сообщила представитель комплекса памятников на центральной пизанской площади Чудес Матильде Меуччи.

«За то время, пока башня была закрыта c 1993 по 2001 годы, и за последующие годы мы провели ряд работ, которые позволили выпрямить ее на четыре сантиметра», - заявила она.

По данным Меуччи, сейчас наклон башни составляет 46 сантиметров и этот наклон продолжает сокращаться, несмотря на то, что все укрепительные работы под фундаментом завершились в 2001 году.

Пизанскую башню – колокольню – начали строить в 1173 году, и уже в 1178, после сооружения третьего яруса, она начала наклоняться. Причиной стала ошибка архитекторов: маленький трехметровый фундамент на мягкой почве.