В сирийской Латакии приступили к строительству новой плотины

В сирийской Латакии началось строительство новой плотины, которая обеспечит пресной водой всех местных жителей. Чтобы стены водохранилища выдерживали гигантскую нагрузку, в бетон добавляют специальное вещество - кальматрон.

Оно, как и весь проект гидротехнического сооружения - разработка российских специалистов. Подготовка площадки практически завершена - русла горных рек временно отвели и уже начали поднимать саму плотину. Ее высота будет 54 метра, а длина 210.

«Мы обеспечим водой 40 деревень, это как минимум 40 тысяч человек и не только питьевой, но и поливной, для садов и огородов. Дефицита воды в этом районе больше не будет», - говорит Набиль Хасан, директор департамента водных ресурсов Латакии.

Как только строительство плотины завершится, запасы пресной воды в этом районе Латакии составят почти два миллиона кубометров. Этого хватит, даже если население провинции вырастет в десять раз.