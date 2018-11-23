В Финляндии у гражданки России забрали ребенка

В Финляндии местные соцслужбы забрали пятилетнюю дочь у гражданки РФ Лидии Павловской. Об этом рассказали в пресс-службе финского правозащитника Йохана Бекмана.

«Власти Финляндии изъяли пятилетнюю дочь у русской матери без ее ведома в то время, когда она находилась в РФ», - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в бумагах об изъятии ребенка не было указано причин помещения девочки в приемную семью, зато было отмечено, что эта процедура якобы согласована с россиянкой.

В настоящий момент Лидия Павловская обратилась к российским властям с просьбой о помощи в возвращении дочери.

Стоит отметить, что тремя годами ранее у Павловской, живущей в Финляндии уже 19 лет, забрали девятилетнего сына. Сейчас с ней находится один ребенок - 11-летний мальчик.