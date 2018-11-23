Голикова назвала главное условие для повышения рождаемости в РФ
По словам Голиковой, основным условием является доступное жилье.
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Главным мотиватором для повышения рождаемости в России может стать доступное жилье. С таким заявлением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она подчеркнула, что данная тема является важной.
«Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее», - заявила она в интервью «Российской газете».
Голикова добавила, что в российских семьях зачастую не заводят второго или третьего ребенка лишь потому, что прежде родители хотят выплатить ипотеку, а потом «уже и желания не возникает».
Ранее Министерство труда и социальной защиты России совместно с Росстатом назвало регионы, в которых стоит ждать демографический взрыв уже к 2020 году.