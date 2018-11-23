В правительстве рассказали о работе по уменьшению числа платных услуг в государственных больницах

Российский кабмин работает над снижением числа платных услуг в государственных больницах. Соответствующее заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы уже работаем над тем, чтобы остановить в государственных и муниципальных учреждениях рост платных услуг», - сказала Голикова в интервью «Российской газете».

Вице-премьер добавила, что в правительстве также идет работа по усовершенствованию законодательства в сфере здравоохранения. При этом Голикова подчеркнула, что непродуманная оптимизация, проведенная ранее в значительном количестве российских субъектов, нанесла ущерб здравоохранению, из-за чего «традиционные возможности», предоставляемые гражданам РФ, были утрачены во многих регионах.

Ранее Татьяна Голикова рассказала о продлении программы материнского капитала.