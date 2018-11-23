Утечка химвещества произошла на бывшем заводе под Иркутском

На территории закрытого предприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское произошла повторная утечка химического вещества. Как уточнили в пресс-службе МЧС по Иркутской области, в регионе с начала ноября действует режим чрезвычайной ситуации.

«Произошла разгерметизация емкости на территории предприятия "Усольехимпром"», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что работы по ликвидации все еще продолжаются. Расстояние от места ЧП до ближайших домов составляет пять километров. В МЧС подчеркнули, что происшествие не представляет угрозы для жителей.

«В емкости объемом 3 кубических метра находились отходы силиконового производства (шлам) около 200 килограмм», - рассказали в ведомстве.

Специалисты уточнили, что в результатом химической реакции отходов и снега стало испаряющееся вещество - хлористый водород. На протяжении нескольких часов облако испарений орошалось водой до полного исчезновения.

В первый раз утечка случилась еще в августе с территории предприятия хлористых химикатов. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Тогда правоохранители сообщали, что неизвестные перевернули на площадке цистерну, внутри которой были химикаты.

В начале ноября в Усолье-Сибирском был введен режим ЧС из-за угрозы химического загрязнения, поскольку неизвестные похищали с площадки зараженные металлы и стройматериалы.

С 1936 года «Усольехимпром» считалось крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. Однако в 2017 году оно было признано банкротом.