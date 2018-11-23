Браудер призвал исключить Россию из Интерпола

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал канадские власти инициировать приостановку членства РФ в Интерполе.

В интервью телеканалу CBC Браудер сообщил, что в учредительных документах Интерпола существует пункт, который позволяет приостанавливать членство государств-нарушителей устава организации. Основатель Hermitage Capital уверен, что запросы российской стороны о его аресте являются «политически мотивированными», а, следовательно, нарушающими правила Интерпола.

Напомним, по данным Генпрокуратуры РФ, Уильям Браудер и его партнеры, находясь под патронажем спецслужб США, заработали в России на незаконных схемах более 1,5 миллиарда долларов, из которых 400 тысяч направили в предвыборный штаб Хиллари Клинтон.

19 ноября российское надзорное ведомство также заявило, что Браудер может быть причастен к гибели Сергея Магнитского.