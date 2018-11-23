Посол Украины отреагировал на требование Германии закрыть сайт «Миротворец»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал требование немецкого Министерства иностранных дел о том, что необходимо закрыть украинский сайт «Миротворец».

Как подчеркнул Мельник в своей статье для издания Die Welt, власти Украины «не несут ответственности» за деятельность данного сайта, поскольку якобы не имеют к нему никакого отношения.

«Это сугубо частный вебсайт. Украинская власть не несет ответственности за содержание домашней страницы этой организации», - заявил он.

Вместе с тем Мельник отметил, что Киев открыт для дискуссии и готов к обсуждению вопроса по поводу данного сайта.

Ранее стало известно, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер попал в базу «Миротворца». Данный вебсайт специализируется на публикациях имен так называемых «изменников родины». В связи с этим Берлин потребовал от украинских властей закрыть данный сайт, но получил жесткий ответ.