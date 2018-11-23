Сильная волна смыла боеприпасы с японского сторожевого корабля в море

Сторожевой корабль «Тикума» японских Сил самообороны лишился части боезапаса вблизи острова Куме в Восточно-Китайском море, которое относится к южной префектуре Окинава. А причиной тому стали сильные волны, которые и смыли снаряды в море.

Как уточнило агентство Kyodo, речь идет о снарядах для автоматической корабельной пушки 20-миллиметрового калибра. При этом отмечается, что более 20 снарядов длиной почти 17 сантиметров и весом по 250 грамм оказались в море.

На протяжении последних дней погода в данном районе была неблагоприятной - порывы ветра достигали тут до 40 метров в секунду.

Командование морских Сил самообороны предупредило об инциденте местных рыбаков, а также о возможном риске детонации снарядов в случае сильного воздействия. Однако же, как уточняет агентство, вероятность попадания боеприпасов в сети рыбаков минимальна, поскольку в данном районе глубина моря достаточно большая.

Морская стихия оказывает огромное влияние на поведение кораблей. Ранее ВМС США испугались шторма и покинули крупнейшие учения НАТО раньше времени.