Помпео заявил, что США не пустят на свою территорию караван мигрантов

Власти Соединенных Штатов не допустят на территорию страны участников каравана мигрантов. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео.

В документе отмечается, что участникам каравана мигрантов может грозить опасность со стороны тех, кто пытается их эксплуатировать.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) США внедрило своих агентов в «караван мигрантов», чтобы знать об их планах и методах пересечения американо-мексиканской границы.

Напомним, сейчас примерно семь тысяч выходцев из стран Центральной Америки находятся на территории мексиканского штата Нижняя Калифорния возле американской границы. Все они хотят получить убежище в США или Мексике.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «не выдержат такого вторжения», и направил армию из 15 тысяч военнослужащих для сдерживания потока мигрантов.