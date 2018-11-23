Лавров встретился с Конте в Риме

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Рим. Российский министр уже провел переговоры с руководителем итальянского правительства Джузеппе Конте.

Встреча, которая прошла во дворце Киджи, состоялась в рамках двухдневного визита Лаврова в Италию. Министр иностранных дел РФ 23 ноября также встретится со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези. Кроме того, ожидается выступление Лаврова на конференции «Средиземноморские диалоги», участники которой попытаются найти пути решения таких проблем как нелегальная миграция в Европе, конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки.

Ранее в интервью итальянскому информационному агентству AGI Сергей Лавров заявил, что Москва следит за ситуацией внутри США, так как это оказывает непосредственное влияние на внешнюю политику Вашингтона, а также сказывается на общем фоне двусторонних отношений.