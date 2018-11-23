Отравленный «Новичком» полицейский в Солсбери дал первое интервью

Полицейский Ник Бейли, который пострадал при отравлении так называемым «Новичком» в Солсбери, дал первое интервью после инцидента. По словам британского правоохранителя, он предпринимал меры защиты от воздействия нервнопаралитического вещества, однако это не помогло.

«Я мог поправить маску или очки, когда вещество было у меня на руке», - признался он в эфире телеканала BBC.

Однако на вопрос о том, как именно «Новичок» мог попасть на кожу пострадавшего, Бейли ответить затруднился.

Также британский правоохранитель рассказал, что во время лечения ему пришлось пережить боль и сильный стресс.

«Я все время был в сознании. Мне делали много инъекций, постоянно по пять или шесть одновременно. Я чувствовал онемение в теле в течение некоторого времени после лечения», - рассказал он.

Бейли подчеркнул, что все время чувствовал «страх перед неизвестностью» от нахождения опасного вещества в организме.

«Зная, насколько сильно еще двое человек (Скрипали - прим. ред.) пострадали от этого вещества, я чувствовал себя в ступоре», - признался он.

В заключение Бейли рассказал о том, что отравление «Новичком» сказалось также и на благополучии его семьи, поскольку они «потеряли автомобили и все остальное» из-за возможного заражения нервнопаралитическим веществом собственности.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. С тех пор Лондон обвиняет Москву якобы в причастности к инциденту, несмотря на то, что Россия неоднократно отрицала подобные заявления.