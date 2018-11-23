Порошенко уволил главу Луганской областной госадминистрации

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза с занимаемой им должности. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

«Уволить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко освободил от должности главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.