Порошенко уволил главу Луганской областной госадминистрации
Президент Украины освободил от должности Юрия Гарбуза, согласно поданному им заявлению.
Фото: Petro Poroshenko, Twitter.com, Globallookpress
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза с занимаемой им должности. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.
«Уволить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - сказано в документе.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко освободил от должности главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.