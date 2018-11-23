Российские военные медики оказали помощь более 300 сирийцам

Офицеры российского Центра по примрению враждующих сторон в Сирии оказали медпомощь более чем 300 сирийцев. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная Минобороны РФ.

Кроме того, в арабской республике российские военные также провели семь гуманитарных акций, в ходе которых раздали мирным жителям Сирии гумпомощь общим весом более 12 тонн. В ее состав входили продовольствие и медикаменты.

Все эти шаги российских военных ведут к тому, что сегодня все больше людей возвращаются в свои дома и налаживают там мирную жизнь. Так, например, в сообщении говорится, что более 168 тысяч человек с начала года вернулось в свои дома. Таким образом, их общее число с 30 сентября 2015 года превысило миллион двести пятьдесят тысяч человек.