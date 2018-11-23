Питавшийся на 3,5 тысячи рублей депутат заявил о завершении эксперимента

Депутат от КПРФ Саратовской областной думы Николай Бондаренко завершил эксперимент, в ходе которого он в течение месяца питался на прожиточный минимум (3,5 тыс. руб.).

По словам политика, в четверг, 22 ноября, был последний день его диеты. Народный избранник отметил, что первым делом после завершения своего эксперимента он намерен взвеситься.

«Самое сложное для меня было отказаться от сладостей - шоколада, конфет, выпечки, но позволить их себе я просто не мог», - рассказал Николай Бондаренко.

Депутат добавил, что прожить на 3,5 тыс. руб. в месяц «без потерь для здоровья» невозможно. При этом он подчеркнул, что для возвращения к обычному режиму питания ему потребуется врачебная помощь.

Напомним, Николай Бондаренко с 24 октября проводил эксперимент, чтобы выяснить, достаточно ли 3,5 тыс. рублей, чтобы нормально питаться целый месяц. К этому решению его подтолкнул спор с экс-министром труда Саратовской области Натальей Соколовой. Чиновница пыталась убедить оппонента, что прожиточного минимума будет вполне достаточно для жизни в течение месяца, так как «макарошки стоят всегда одинаково». Слова Соколовой вызвали большой скандал, после чего министра уволили.

Ранее сообщалось, что депутат Николай Бондаренко заявил о необходимости увеличения потребкорзины.