В Еврокомиссии озвучили главную угрозу для ЕС

Вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Юрки Катайнен назвал основную внутреннюю угрозу для Евросоюза. По его словам, речь идет о европейских политиках, которые уверены в том, что время либеральных ценностей уже прошло.

Катайнен подчеркнул, что в настоящее время верховенство закона и либеральная демократия находятся под «большой угрозой».

«Фундаментальные ценности и либеральная демократия еще никогда после распада СССР не подвергались такому вызову», - цитирует его РИА Новости.

Вице-президент ЕК выразил надежду, что именно эта тема станет основной во время предвыборной кампании в Европарламент в мае 2019 года. Также Катайнен сообщил, что помимо внутренней угрозы существуют и внешние.

«Ключевые ценности, на которых строилась европейская интеграция, сейчас под ударом со стороны некоторых наших лидеров, и среди них есть даже премьер-министры и политические партии, которые действительно считают, что время либеральной демократии прошло», - заявил он.

Ранее на ЕС с критикой обрушился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что Евросоюз не должен соревноваться с НАТО в вопросах обороны, а также дублировать функции альянса.