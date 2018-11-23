Истребилели ВКС РФ четыре раза поднимались на перехват иностранных разведчиков

За прошедшую неделю десять летательных аппаратов иностранных государств вели разведку вдоль границ России.

В связи с этим экипажи боевых истребителей Воздушно-космических сил РФ из состава дежурных по ПВО поднимались четыре раза для перехвата разведчиков.

В российском военном ведомстве также отметили, что в результате профессиональных действий ВКС РФ нарушений воздушного пространства нашей страны иностранными летательными аппаратами допущено не было.