Депутат Госдумы сравнила творчество рэперов с «древнеславянским проклятием»

Рэперы используют мат, не понимая его истинного смысла. Такое заявление сделала член комитета ГД РФ по культуре Елена Драпеко.

«Я согласна с тем, что мат - это неотъемлемая часть языка. А вот культуры - нет. Когда-то древние славяне, которые эти смыслы склеили, знали эти смыслы, а сейчас они утрачены», - сказала депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению народной избранницы, нецензурная брань наносит вред сознанию человека. Драпеко также напомнила, что, согласно законам РФ, использование мата влечет за собой ответственность.

«У каждого выражения есть свои смыслы. Это проклятия, причем проклятия страшные… Это на уровне нейролингвистики воздействует на сознание тех, кто это слышит. Поэтому они и были запрещены в домах, в Церкви. Прежде чем рот открывать, рэпер должен подумать, к чему он призывает и что произойдет», - отметила Елена Драпеко.

Член комитета Госдумы по культуре при этом подчеркнула, что «мы ни в коем случае не должны допускать распространение этого явления».