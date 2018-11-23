Скотленд-Ярд показал новые видео с «подозреваемыми» Петровым и Бошировым в Солсбери

Британская полиция опубликовала новые видеозаписи, сделанные в Солсбери во время пребывания там подозреваемых в «деле Скрипаля» Александра Петрова и Руслана Боширова. Вместе с тем была обнародована фотография флакона, в котором якобы находилось отравляющее вещество «Новичок».

Как уточняется в сообщении Скотланд-Ярда, записи с камер видеонаблюдения были сделаны 4 марта, во время прибытия двоих подозреваемых Петрова и Боширова в Солсбери и их перемещения по городу.

В частности, на двух видео показано, как подозреваемые Лондоном граждане РФ идут вдоль улицы. На других кадрах Петров и Боширов проходят через турникеты.

«Следователи из контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда продолжают расследование», - отмечается в заявлении.

Полиция Лондона призвала всех, кто мог видеть подозреваемых в период со 2 по 4 марта, либо коробку или флакона из-под поддельных духов, сообщить об этом.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Великобритания уверена, что к инциденту якобы причастно российское государство, в то время как Москва неоднократно отрицала данные обвинения.

Британская прокуратура 5 сентября предъявила двум гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, включая якобы их причастность к покушению на Скрипалей. Сами подозреваемые ранее заявили, что в Солсбери находились в качестве туристов, а про отравление и вовсе ничего не знали.