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Древнейший «прямой» предок человека оказался размером со слона

Наталия Майорова
01:09 23.11.2018
Древнейший «прямой» предок человека и всех млекопитающих на Земле был огромен. Его длина составляла около 4,5 метров, высота - 2,6 метра, а масса и вовсе приближалась к девяти тоннами.
Древнейший «прямой» предок человека оказался размером со слона
Фото: Schulz, G.Arco Images GmbH, Globallookpress

Палеонтологи обнаружили на территории Польши необычные останки дицинодонта, который оказался древнейшим «прямым» предком человека и всех других млекопитающих. При этом окаменелости свидетельствуют о том, что эти животные размером могли посоперничать со слонами и даже динозаврами.

Как уточняет журнал Science, данное открытие является «эпохальным», и случается такое лишь раз в жизни. Благодаря данной находке радикально изменяются представления человека об истории эволюции ближайших родичей млекопитающих времен Триасового периода - поздних дицинодонтов.

«Теперь мы пытаемся понять, что заставило их достичь тех же гигантских размеров, как и динозавров», - поделился ученый Томаш Сулей из Института палеонтологии ПАН в Варшаве.

В результате работы выяснилось, что обнаруженные останки принадлежат вовсе не динозавру, а рекордно крупному дицинодонту. Его длина составляла около 4,5 метров, высота - 2,6 метра, а масса и вовсе приближалась к девяти тоннами. Причем существо было вдвое больше любого другого звероящера или родича млекопитающих.

Ученые уже дали название находке - «лисовиция Боянус», в честь деревни, где были обнаружены останки этого гиганта. Вероятнее всего, существо было травоядным и теплокровным, о чем свидетельствует скорость его роста, что можно понять по структуре костей.

Ранее сообщалось, что палеонтологи обнаружили на юге Англии останки небольшого крысоподобного существа, жившего на Земле примерно 145 миллионов лет назад в эпоху динозавров. Причем находку также отнесли к «прямому» предку человека.

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