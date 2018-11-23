Отмытые деньги: в Нидерландах задержан мужчина, спрятавший крупную сумму в стиральной машинке

В Амстердаме задержан мужчина, подозреваемый в отмывании денег, после того, как правоохранители нашли крупную денежную сумму в квартире, где он проживал.

Как сообщает De Persgroep, инцидент произошел в тот момент, когда полицейские производили проверку жилого дома в западной части столицы Нидерландов в рамках кампании по выявлению незарегистрированных жильцов. В стиральной машине, установленной в одной из квартир, были найдены €350 тыс. Стражи порядка предположили, что денежные средства принадлежат 24-летнему молодому человеку, которого сразу задержали.

В материале отмечается, что помимо крупной суммы в помещении были обнаружены несколько мобильных телефонов, огнестрельное оружие и машинка для подсчета денег.