Владимир Путин назван самым популярным лидером в мире

Президент России Владимир Путин стал самым популярным лидером в мире. На втором месте оказался председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом свидетельствуют данные исследования итальянского Института Милтона Фридмана.

Оценка популярности лидеров включала в себя несколько показателей, например - их одобрение населением соответствующей страны, а также рейтинги известных журналов Time и Forbes. Также были проанализированы данные исследовательского института «Гэллап».

Результаты работы показали, что Путин и Си Цзиньпин пользуются широкой поддержкой в своих странах.

Третье место рейтинга досталось канцлеру Германии Ангеле Меркель, а четвертое - американскому президенту Дональду Трампу.

В перечне наиболее популярных президентов в мире также оказались глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава представительства Италии Джузеппе Конте.

Ранее итальянцы назвали Путина лидером будущего. Эти данные были получены благодаря проведению опроса.