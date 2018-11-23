В МВД предложили отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров
Предложение связано с переходом соответствующих функций к частным компаниям.
Фото: Константин Чалабов, РИА Новости
В МВД предлагают на облагать госпошлиной выдачу регистрационных номеров для автомобилей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Как рассказала представитель Министерства внутренних дел РФ, такое предложение связано с переходом соответствующих функций к частным компаниям.
По словам Волк, сведения о номере автомобиля отражаются в выдаваемом свидетельстве о его регистрации. При этом она отметила, что за выдачу данного документа уже установлена соответствующая госпошлина.