В МВД предложили отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров

В МВД предлагают на облагать госпошлиной выдачу регистрационных номеров для автомобилей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как рассказала представитель Министерства внутренних дел РФ, такое предложение связано с переходом соответствующих функций к частным компаниям.

По словам Волк, сведения о номере автомобиля отражаются в выдаваемом свидетельстве о его регистрации. При этом она отметила, что за выдачу данного документа уже установлена соответствующая госпошлина.