Порошенко анонсировал «окончательное и бесповоротное» расставание с Россией

Президент Украины Петр Порошенко в ходе речи о необходимости вступления страны в ЕС и НАТО заявил, что благодаря такому развитию событий Киев якобы навсегда сможет «окончательно и бесповоротно» расстаться с Москвой.

Порошенко в эфире украинских телеканалов подчеркнул, что «фиксируя в Конституции» обязательность данного курса Украина посылает так называемый «месседж в Москву».

Вместе с тем он уверовал, что если бы Украина ранее находилась в составе НАТО, то «не потеряла бы Крым».

«Я глубоко убежден, что если бы мы были членами Альянса, Россия бы никогда не осмелилась аннексировать Крым, никогда бы не осмелилась вторгнуться в Донбасс», - заявил украинский лидер.

Порошенко добавил, что соответствующие изменения в конституцию Украины будут окончательно приняты в феврале во время следующей сессии Рады.

Ранее украинский президент обратился к Раде с предложением внести изменения в преамбулу, несколько статей и переходные положения Конституции, благодаря которым якобы будет «зафиксирован выбор Украины и ее место как члена европейской семьи», а вместе с тем и курс страны в НАТО. Законопроект поддержали в первом чтении 311 украинских депутатов.

Крым стал российским в результате проведенного там в 2014 году референдума, по результатам котором большая часть жителей полуострова высказалась за воссоединение с Россией.