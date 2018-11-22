В московских аэропортах отменили и задержали почти 30 рейсов

В столичных аэропортах отменили семь рейсов из-за снежной метели с резким порывистым ветром. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписание».

Кроме того, по данным на 23:50, было задержано 19 рейсов.

Ранее в МЧС сообщили, что в российской столице в ночь на 23 ноября ожидается выпадение осадков в виде снега с дождем, а также усиление ветра с порывами 12-17 м/с.