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Руководитель детского учреждения в Екатеринбурге запретил сотрудникам переписку в родительских чатах

Наталия Майорова
23:50 22.11.2018
Специальный приказ был подписан лично руководителем муниципального учреждения. Документом уже заинтересовалась администрация Екатеринбурга.
Руководитель детского учреждения в Екатеринбурге запретил сотрудникам переписку в родительских чатах
Фото: Schaube face to face, Globallookpress

Руководитель Дома детского творчества в Екатеринбурге Радик Биктимиров подписал специальный приказ, согласно которому предоставил себе полномочия лично контролировать переписки своих подчиненных. Речь идет об учреждении в Октябрьском районе города.

Как отмечает портал «66.ru», сотрудникам Детского дома творчества запретили переписываться в групповых чатах социальных сетей и менеджеров. Под ограничение попало даже общение с учащимися и их родителями или законными представителями.

Нововведение является не просто просьбой, а полноценным приказом, который был подписан Биктимировым 12 ноября.

«Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой», - говорится в документе

Само письмо попало в социальные сети. Согласно тексту приказа, Биктимиров ссылается на письмо Министерства образования и науки РФ, в котором содержатся якобы методические рекомендации о безопасном поведении и использовании Интернета. Однако, как уточняет портал, после знакомства с данным письмом никакого пункта о запрете общения в групповых чатах обнаружено не было.

В департаменте образования администрации города уточнили, что о данном приказе осведомлены, однако никакого участия к его подготовке не принимали. В ведомстве отметили, что собираются отменить действие этого документа, в связи с чем уже ведут переговоры с руководством Дома детского творчества.

Ранее специалисты уже нашли способ прочитать переписку группового чата в мобильном приложении WhatsApp.

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