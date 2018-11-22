МЧС предупредило жителей Москвы об образовании гололедицы

В российской столице в ночь на 23 ноября ожидается выпадение осадков в виде снега с дождем. Об этом сообщается на официальной странице МЧС в Twitter.

«В ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 23 ноября местами по городу Москве ожидаются осадки в виде снега с дождем, мокрого снега, переходящего в снег, усиление ветра с порывами 12-17 м/с», - предупреждает ведомство жителей Москвы.

В сообщении также говорится, что в городе ожидается образование гололедицы.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.