В ФСО не стали комментировать кадры взлета вертолетов с территории Кремля

Пользователи Сети публикуют видео и фотографии двух вертолетов, вылетающих с территории Кремля.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как один из вертолетов несет сетку с неким грузом.

В центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ от комментариев по данному поводу отказались.

«Без комментариев», - цитирует сообщение РИА Новости.

Куда направлялись вертолеты и с какой целью - неизвестно.