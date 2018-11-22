В ФСО не стали комментировать кадры взлета вертолетов с территории Кремля
Речь идет о фото и видео, снятых очевидцами, на которых показан взлет двух вертолетов с территории Кремля.
Видео: Александр Козорин, YouTube
Пользователи Сети публикуют видео и фотографии двух вертолетов, вылетающих с территории Кремля.
На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как один из вертолетов несет сетку с неким грузом.
В центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ от комментариев по данному поводу отказались.
«Без комментариев», - цитирует сообщение РИА Новости.
Куда направлялись вертолеты и с какой целью - неизвестно.