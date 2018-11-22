В МИД РФ назвали «страшилкой» милитаризацию Россией Азовского моря

Милитаризация Россией Азовского моря - очередная придуманная «страшилка». Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам, Москва не планирует создавать в регионе военную базу. При этом, Украина при поддержке США наращивает там свою группировку.

«Милитаризация Россией Азовского моря" - это еще одна придуманная "страшилка", которая высосана из пальца», - сказал Карасин.

Он добавил, что Россия использует военный потенциал в данном регионе только для охраны Крымского моста.