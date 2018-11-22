СМИ назвали пострадавшего водителя зачинщиком драки с Кокориным и Мамаевым

Водитель Виталий Соловчук, который является потерпевшим в деле о драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сам спровоцировал ссору гостиницы «Пекин». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

По его словам, на записи видеорегистратора в автомобиле Соловчука видно и слышно, что он первый начал оскорблять Мамаева и нанес ему удар. Он отметил, что водитель во время следствия говорил о том, что не оскорблял футболистов, и спортсмены спровоцировали конфликт.

Правоохранительные органы пока не дали официальные комментарии.

Напомним, футболисты в данный момент находятся в СИЗО с 11 октября, куда они попали после драки, которую устроили в одном из кафе Москвы- спортсмены избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина. Также пострадал и водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.Позже защита Мамаева перевела ему деньги в счет компенсации морального и материального вреда. Футболисты арестованы до 8 декабря.