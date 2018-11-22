Лучший летчик-спасатель Москвы встретился с пожилым пациентом

Лучший летчик-спасатель Москвы, командир санитарного вертолета Юрий Лебедев встретился с 60-летним Валерием Афанасьевым. Действия пилота, а также врачей помогли спасти пожилого человека от инфаркта и сохранить ему жизнь.

Встреча прошла на аэродроме «Остафьево», где базируются вертолеты Московского авиационного центра, а также работает спасенный пациент.

ЧП произошло с Афанасьевым на работе - мужчине стало плохо с сердцем. Врач, приехавший к пациенту, определил, что у него предынфарктное состояние. Афанасьеву требовалась срочная госпитализация.

Несмотря на плохие погодные условия, сотрудники Московского авиационного центра приняли решение лететь. Вертолет Юрия Лебедева доставил мужчину в клинику, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

На встрече на аэродроме «Остафьево» Валерий Афанасьев поблагодарил своего спасителя, а пилот, в свою очередь, пожелал пожилому мужчине крепкого здоровья и подарил фирменную кепку с логотипом авиацентра.