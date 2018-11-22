Задержанный рэпер Хаски признан невиновным

Первомайский районный суд Краснодара не счел рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) виновным в организации несанкционированного массового мероприятия в Краснодаре. Приговор не был вынесен из-за отсутствия состава нарушения.

Судья в зале заседания сообщил, что однозначного решения вынести нельзя, поэтому делопроизводство в отношении мужчины прекратили.

Ранее в рамках административного протокола Кузнецову вменяли 12 суток ареста за мелкое хулиганство, а также отказ от медицинского освидетельствования и неповиновение законному требованию представителя власти.

Рэпер рассказал, что в клубе Bounce, где должен был пройти его концерт, отключили электричество, после чего он вышел на улицу к зрителям, забрался на машину и стал исполнять свои композиции по просьбе фанатов, после чего был задержан.