В результате обстрела со стороны боевиков погиб военнослужащий армии Сирии

За прошедшие сутки боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, не менее семи раз нарушили решим прекращения огня. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин в ходе брифинга.

В результате данных обстрелов было ранено пять мирных жителей, а один военнослужащий правительственной армии Сирии погиб.

Всего же удары были нанесены боевиками по провинциям Алеппо, Хама и Латакия.

Кроме того, представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гумакцию в населенном пункте Эр-Растан провинции Хомс, в ходе которой сирийским мирным жителям было выдано 450 наборов с продуктами. В состав наборов традиционно входят рис, мука, а также мясные консервы.

Многие города и села в Сирии серьезно пострадали во время боевых действий, и поэтому гуманитарная помощь важна для жителей таких населенных пунктов.