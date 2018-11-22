«Нафтогаз» нашел виновных в срыве отопительного сезона на Украине

Украинская компания «Нафтогаз» назвала виновных в срыве отопительного сезона в стране. Соответствующее сообщение было размещено на сайте организации.

В сообщении говорится, что «облгазы ставят под угрозу проведение отопительного сезона», так как проводят политику «откровенного саботажа».

Отмечается, что неполная или недостоверная информация о потребителях, предоставленная облгазами в информационную платформу «Укртрансгаз», делает невозможной корректную регистрацию потребителей.

Подчеркивается, что часть операторов газораспределительного механизма не смогла в полном объеме и корректно внести нужные данные,а треть из них вообще проигнорировали необходимость предварительного тестирования информационной платформы и не внесли никакой информации о своих потребителях газа.

Компания отмечает, что введение суточной балансировки при таких обстоятельствах приведет к тому, что многие теплопроизводители не смогут получать газ от «Нафтогаза», что может привести фактически к срыву отопительного сезона.