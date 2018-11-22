В Госдуме оценили рейтинг сильнейших армий в мире, составленный международной организацией Global Firepower. По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, Россия эффективно проявила себя в Сирии, а также регулярно проводит показательные учения, поэтому заняла второе место в списке.

«Это все происходит не только на карте, но и в реальном применении войск в учебном театре военных действий», приводит RT слова Шерина.

Он добавил, что бюджет, который выделяется на развитие российской армии, используется наиболее эффективно.

Армия России заняла второе место среди сильнейших в мире. Авторы проекта учитывали более 55 факторов. В список вошли 25 стран. На первом места оказалась армия США, на третьем — армия Китая.