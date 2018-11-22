Суд в Краснодаре назначил административный арест рэперу Хаски

Суд в Краснодаре назначил 12 суток административного ареста рэперу Дмитрию Кузнецову, выстуавющему под псевдонимом Хаски. Такое решение озвучила судья Виктория Глущенко.

Мужчина был задержан в среду возле краснодарского клуба Bounce, где должен был состояться его концерт.

Сцена оказалась обесточенной, и тогда исполнитель вышел на улицу и, забравшись на крышу припаркованного автомобиля, устроил выступление перед своими поклонниками. Прибывшие на место импровизированного концерта сотрудники полиции задержали мужчину.

В отношении него были составлены три административных протокола, в том числе о мелком хулиганстве и неподчинению законному требованию представителя власти, а также об отказе от медосвидетельствования.