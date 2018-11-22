В горевшем Доме профсоюзов в Киеве в годовщину Евромайдвна открыли KFC

Пользователей социальной сети Facebook возмутило открытие сети быстрого питания KFC в здании киевского Дома Профсоюзов, в котором погибли люди во время Евромайдана. Об этом напомнила местная жительница Катерина Кобко.

«Мне интересно, сегодняшнее открытие KFC в здании Профсоюзов, где горели люди во время Майдана - это такой злопыхательский акт цинизма? Жареные крылышки в кляре? Серьезно?», - написала она на своей странице.

Она напомнила, что в 2016 году в киевском Доме Профсоюзов уже открывали заведение «Каратель».

Женщина добавила, что только по официальным данным в Доме Профсоюзов погибли как минимум двое – Владимир Топий и Александр Клетинский, которые входят в списки Небесной Сотни.

Пожар в Доме профсоюзов – одно из самых знаковых событий Евромайдана. В нем обвиняют власти, которые таким образом хотели нарушить действия протестующих.