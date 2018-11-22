На Украине одобрили закрепление в конституции курса страны в НАТО и ЕС

В Верховной раде поддержали в первом чтении предложенный президентом Петром Порошенко законопроект о закреплении в конституции стратегического курса страны в НАТО и ЕС. За этот документ проголосовали 311 депутатов.Об этом сообщил телеканал ТСН.

Порошенко обратился к парламенту перед началом голосования. Он утверждал, что «изменения в конституцию относительно движения в НАТО и ЕС – дополнительная гарантия от реванша пророссийских, антинатовских, антиевропейских сил». Он отметил, что законопроект во втором чтении будут принимать в феврале.

Было предложено в конституции закрепить формулировку о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». Планируется, что в статье 102 Основного закона изменят полномочия президента, и он станет «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора». Также предлагается исключить пункт переходных положений конституций, который предусматривает аренду украинских военных баз иностранными формированиями.

Согласно документу, Верховная рада будет определять основы внутренней и внешней политики, стратегического курса на приобретение членства в ЕС и НАТО, а кабинет министров обеспечивать его реализацию. Конституционный суд Украины одобрил этот законопроект т признал его соответствующим Основному закону страны. Порошенко заявил, что решение суда разрешает внесение изменений в конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции. Также он призвал Раду «рассмотреть этот вопрос безотлагательно». Для окончательного принятия данного законопроекта об изменениях в конституцию его должны поддержать на следующей сессии парламента во втором чтении и в целом минимум 300 депутатов.