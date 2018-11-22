Названа стоимость восстановления крейсера «Адмирал Кузнецов»

Восстановление тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», у которого обнаружили 52 повреждения, обойдется в 70 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Все это в процессе ремонта будет заделано, никакой угрозы срокам выполнения работ по модернизации нет. По отношению к стоимости выполнения плановых работ эта сумма составляет доли процента», — приводит РИА Новости слова Рахманова.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что затонувший в ходе работ на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» док будет поднят. По словам Мантурова, это необходимо сделать, потому что иначе будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода.

На сроки последующего ремонта крейсера процедура никак не повлияет: докование планируется по контракту только летом следующего года или весной 2020 года.